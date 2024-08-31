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33 katlı rezidansta yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

33 katlı rezidansta yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 13:47
Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalanların tahliye çalışması devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan iş güvenliği uzmanı İrfan Sayar değerlendirdi.
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