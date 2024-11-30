30 Kasım 2024, Cumartesi
31 yıllık emektar Toros’a engel yok! Yıllara ve yollara meydan okuyor
Gece mavisi Toros'un yoğun kar altında hiç zorlanmadan gittiği görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Elektronik aksamlı, sensörlü, çipli son model araçlar bile ilerleyemezken, eski Toros yanlarından gururla geçti. O anlar hemen arkasında seyreden bir otobüsten kaydedildi. Sahibi Ömer Yıldırımer, yıllara da yollara da meydan okuyan aracını sosyal medyada görünce şaşırdı, duygularını ATV Haber'e anlattı.