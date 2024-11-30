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31 yıllık emektar Toros’a engel yok! Yıllara ve yollara meydan okuyor

31 yıllık emektar Toros’a engel yok! Yıllara ve yollara meydan okuyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.11.2024 13:47
Gece mavisi Toros'un yoğun kar altında hiç zorlanmadan gittiği görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Elektronik aksamlı, sensörlü, çipli son model araçlar bile ilerleyemezken, eski Toros yanlarından gururla geçti. O anlar hemen arkasında seyreden bir otobüsten kaydedildi. Sahibi Ömer Yıldırımer, yıllara da yollara da meydan okuyan aracını sosyal medyada görünce şaşırdı, duygularını ATV Haber'e anlattı.
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31 yıllık emektar Toros’a engel yok! Yıllara ve yollara meydan okuyor
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