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31 ilde terör operasyonu! 176 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 31 ilde düzenlenen "Gürz-20" operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da "Gürz-20" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 176 terör örgütü mensubunun yakalandığını aktaran Yerlikaya, zanlıların, terör örgütü içerisinde faaliyet göterdiği, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunduğu, terör örgütüne finans sağladığı, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yol kapama, lastik yakma, taş, hava fişek ve molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu maddeyle örgütsel doküman ve dijital materyallerin ele geçirildiğini kaydederek, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.