31 Ağustos’ta ders zili çalıyor! Peki süreç nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı dün akşam saatlerinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile bir genelgeye gönderdi. Genelgeye göre; okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz A Haber’de anlattı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLARIZ"

Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, "Dün itibariyle genelge geldi. İnşallah tüm şartlar uygun olur ve bu hastalık biter bizim bildiğimiz yüz yüze eğitime başlarız. Bahçelerde çocukları tekrar görürüz." dedi.

"TELAFİ YIL BOYU OLACAK"

Telafi sürecine dair Ayhan Korkamaz, "Tabi bir ölçme ve değerlendirme dönemi olacak. Yapılan anketlerde eksikler tek tek tespit edildi. Eğitim sarmal bir olaydır. Bir eksiği kapatmadan üzerine koymadan giderseniz bu sıkıntı oluşturur. İşte bu nedenle bir telafi süreci olacak. Telafi eğitimi 3 hafta boyunca yoğun olacak ama yıl boyunca da devam edecek. Ara tatillere dokunulmayacak." ifadelerini kullandı.