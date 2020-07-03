03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açıklacak? sorusunu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını duyurdu. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim, öğretim yılının çalışma takvimini belirledi. 81 ildeki okullara gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 günü açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgede, "Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak." denildi.

ARA TATİLLER İÇİN TARİH VERİLDİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

BAKAN SELÇUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söylemişti.

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı |Video SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLADI |VİDEO

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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