300 yıllık batık gemiden ilk hazine çıkarıldı! ABD’li şirket altınların peşinde

Kolombiya açıklarında bulunan 300 yıllık bir savaş gemisinin enkazından ilk hazine çıkarıldı. Milyarca dolarlık altın bulunduğu tahmin edilen gemideki eserlerin kime ait olduğu ise tartışmalı. Öyle ki Kolombiya 2015'te gemiyi kendilerinin bulduğunu savunuyor. ABD'li bir deniz araştırma şirketi ise ilk olarak 1980'de enkazı bulduklarını söyleyerek 10 milyar dolarlık pay istiyor.

