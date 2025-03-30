30 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu

30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2025 16:06
30 Mart günü BM Genel Kurulu'nun aldığı kararla 3 yıldır "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanıyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan projenin mimarı ise Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. İşte ünü Türkiye sınırlarını aşan ve dünyaya mal olan Sıfır Atık projesinin satır başları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
Görev başında şehit olan Mesut Acar’a veda!
Görev başında şehit olan Mesut Acar’a veda!
Özgür Suriye’de bugün arife yarın bayram!
Özgür Suriye'de bugün arife yarın bayram!
3 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
3 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
Kırklareli’nde zincirleme trafik kazası
Kırklareli’nde zincirleme trafik kazası
Projesi dünyaya örnek oldu
Projesi dünyaya örnek oldu
Bayramın ilk günü toplu bayram yemeği
Bayramın ilk günü toplu bayram yemeği
2 otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!
2 otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!
Mehmetçik vatandaşla bayramlaştı
Mehmetçik vatandaşla bayramlaştı
Oltayla öyle bir şey yakaladı ki...
Oltayla öyle bir şey yakaladı ki...
Caretta carettalar balıkçıların kamerasında
Caretta carettalar balıkçıların kamerasında
Bayram sabahı yangın faciası: 1 kişi öldü, 5 yaralı
Bayram sabahı yangın faciası: 1 kişi öldü, 5 yaralı
Depremzedeler bayramda yeni evlerinde
Depremzedeler bayramda yeni evlerinde
Daha Fazla Video Göster