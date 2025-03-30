30 Mart 2025, Pazar
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30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
30 Mart günü BM Genel Kurulu'nun aldığı kararla 3 yıldır "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanıyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan projenin mimarı ise Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. İşte ünü Türkiye sınırlarını aşan ve dünyaya mal olan Sıfır Atık projesinin satır başları…