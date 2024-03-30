30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü! Dünya markası oldu

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir dünya markası haline gelen "Sıfır Atık Hareketi" Birleşmiş Milletler tarafından "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. Sıfır Atık hareketi doğayı büyük katkı sağladı. Peki kaç milyon ağaç kesilmekten kurtuldu? Proje şimdiye kadar neler kazandırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.