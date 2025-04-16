16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni 'sosyal medya' tartışması çıktı
3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni ’sosyal medya’ tartışması çıktı

3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni 'sosyal medya' tartışması çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 12:19
Adana'da 3 ay önce sosyal medyada başlayan tartışmanın parkta 3 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanmasının ardından başlatılan çalışmada şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. Adana ve Mersin'de yakalanan cinayet şüphelisi 3 kişi ile yanlarında bulunan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni ’sosyal medya’ tartışması çıktı
Sinop’ta zehir operasyonu
Sinop'ta zehir operasyonu
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Zorkun Yaylası yolunda bakım çalışması başladı
Zorkun Yaylası yolunda bakım çalışması başladı
3 can sosyal medya kurbanı oldu!
3 can sosyal medya kurbanı oldu!
Şarampole uçan aracın sürücüsü yara almadı
Şarampole uçan aracın sürücüsü yara almadı
Van’da 13 organizatör tutuklandı
Van'da 13 organizatör tutuklandı
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Onlarca araç karda mahsur kaldı
Onlarca araç karda mahsur kaldı
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Yaşadığı sağlık sorunlarını böyle anlatmıştı
Yaşadığı sağlık sorunlarını böyle anlatmıştı
Erzincan’da iki kızıl geyik böyle görüntülendi
Erzincan’da iki kızıl geyik böyle görüntülendi
Etikette şekersiz dönemi bitiyor
Etikette “şekersiz” dönemi bitiyor
Daha Fazla Video Göster