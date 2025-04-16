16 Nisan 2025, Çarşamba
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3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni 'sosyal medya' tartışması çıktı
Adana'da 3 ay önce sosyal medyada başlayan tartışmanın parkta 3 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanmasının ardından başlatılan çalışmada şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. Adana ve Mersin'de yakalanan cinayet şüphelisi 3 kişi ile yanlarında bulunan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.