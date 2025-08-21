3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 01:01
Olay, Gölbaşı Seğmenler Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
