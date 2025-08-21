3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı

Olay, Gölbaşı Seğmenler Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

