21 Kasım 2025, Cuma
3 gündür aranan kayıp çobandan müjdeli haber geldi!
Erzurum'da üç gündür haber alınamayan 70 yaşındaki çoban Abdurrahman Kansu için yürütülen nefes kesen arama çalışmaları mutlu sonla bitti! Yoğun sis ve bataklık arazide Jandarma ve JAK timlerinin iz sürdüğü zorlu operasyonun ardından, kayıp çoban ve sürüsü sağ salim bulundu. A Haber ekibi, o anlara ve ailenin sevincine tanıklık etti!