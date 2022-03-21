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28 Şubat’ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel

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Giriş: 21.03.2022 12:49
Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hasan Celal Güzel'ün vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Herkes onu "Tank Hasan" lakabı ile bilirdi. Ama bir de sokakta hemen herkesle tokalaşıp öpmesi ile tanınırdı. Zaten kendisini de "Öpüşme ve el sıkma şampiyonuydum" diye tanımlardı. İşte Hasan Celal Güzel'in o renkli siyasi hayatı.
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28 Şubat’ın simge duruşu
28 Şubat’ın simge duruşu
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