28 Ekim 2021, Perşembe
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28 Ekim’de bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri nedir? 29 Ekim banka çalışma saatleri nedir?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü bankalar başta olmak üzere birçok kurum kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle cuma günü kapalı olacak bankaların perşembe mesaisi merak konusu oldu.