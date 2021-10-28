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28 Ekim’de bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri nedir? 29 Ekim banka çalışma saatleri nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.10.2021 12:35
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü bankalar başta olmak üzere birçok kurum kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle cuma günü kapalı olacak bankaların perşembe mesaisi merak konusu oldu.

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim tam günü kapsar. Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak.

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