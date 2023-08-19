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24 yıldır akordeon tamiri yapıyor

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Giriş: 19.08.2023 12:16
İstanbul'da yaşayan Salih Burç Sancar, çocukluğundan beri akordeon çalıyor. "Bu işte en büyük etken sabır" diyen Sancar, 24 yıldır ustalığını sanatla buluşturuyor.
24 yıldır akordeon tamiri yapıyor
24 yıldır akordeon tamiri yapıyor
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