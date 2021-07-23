23 Temmuz 2021, Cuma
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23 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara, Rize hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 23.07.2021 11:53
Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz 2021 Cuma günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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