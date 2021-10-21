21 Ekim 2021, Perşembe
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21 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...