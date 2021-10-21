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Videolar Yaşam Videoları 21 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

21 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 21.10.2021 09:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
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