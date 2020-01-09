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09.01.2020

2020 Hac kuraları çekiliyor! Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Hac kayıtları ne zaman?

2020 Hac kura çekilişi bu sabah saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda başladı. 2 milyon 300 bin hacı adayı arasından 83 bin 430 kişi Hac vazifesini yerine getirmeye hak kazanacak. Çekiliş gün boyunca canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek. Hac görevi için bu yıl 179 bin kişi başvuru yaptı. Hac için en düşük ücretin 16 bin 300 riyal civarında olması bekleniyor. Peki, Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Hac kayıtları ne zaman? Videomuzda Hac ile ilgili A'dan Z'ye tüm bilgileri bulabilirsiniz. İşte 2020 Hac kuraları ve detayları...

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