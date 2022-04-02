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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizmli çocuklarda etkili eğitim nasıl olmalı?
Toplumda fark yaratan otizmli çocuklar, erken teşhis ve eğitimlerle kendilerini daha ileriye taşıyor. 0-3 yaş arasında kendisini gösteren otizmde, ailelerin farkındalığı oldukça önemli. Peki otizm tanısı nasıl konur? Otizmli çocuklara nasıl eğitim verilmeli? İşte tüm merak edilenler…