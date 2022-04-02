02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizmli çocuklarda etkili eğitim nasıl olmalı?

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizmli çocuklarda etkili eğitim nasıl olmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2022 16:33
Toplumda fark yaratan otizmli çocuklar, erken teşhis ve eğitimlerle kendilerini daha ileriye taşıyor. 0-3 yaş arasında kendisini gösteren otizmde, ailelerin farkındalığı oldukça önemli. Peki otizm tanısı nasıl konur? Otizmli çocuklara nasıl eğitim verilmeli? İşte tüm merak edilenler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O ilde termometreler 33 dereceyi gösterdi
O ilde termometreler 33 dereceyi gösterdi
Kanyona düşen adamdan tuhaf talep
Kanyona düşen adamdan tuhaf talep
Otizmli çocuklarda eğitim nasıl olmalı?
Otizmli çocuklarda eğitim nasıl olmalı?
Tekme tokat dövülen genç kız konuştu
Tekme tokat dövülen genç kız konuştu
Kadın futbolcuların kavgası kamerada!
Kadın futbolcuların kavgası kamerada!
Sürekli eleştiri çocukları nasıl etkiler?
Sürekli eleştiri çocukları nasıl etkiler?
Bazanın altında yakalandı
Bazanın altında yakalandı
İki şehri bağlayan 4 köprü yıkıldı
İki şehri bağlayan 4 köprü yıkıldı
7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada
7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada
Türkiye Büşra Durmaz’ı konuşuyor!
Türkiye Büşra Durmaz’ı konuşuyor!
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
SMA hastası minik Alp’e umut ol kampanyası
SMA hastası minik Alp'e umut ol kampanyası
Daha Fazla Video Göster