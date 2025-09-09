09 Eylül 2025, Salı

2 kişinin öldüğü silahlı kavganın vurulma anı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 21:45
Olay, Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
