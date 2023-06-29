29 Haziran 2023, Perşembe
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160 yıl yaşayarak tarihe geçti! 10 padişah gördü, 6 savaşa katıldı | Dünyanın en yaşlı insanı: Zaro Ağa
160 yaşında aramızdan ayrıldı Zaro Ağa, dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçti. Tarihler 29 Haziran 1934'ü gösterirken hayat gözlerini kapadı. Tam tamına 160 yaşındayken hayatını kaybetti. İnsan, "Bu kadar uzun yaşayan biri kim bilir neler görmüş, nelere şahit olmuştur?" diye düşünmeden edemiyor. Biz de sizler için Zaro Ağa'yı araştırıp özel bir çalışma kaleme aldık. İşte onun hikayesi...