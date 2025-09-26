26 Eylül 2025, Cuma

16 yaşındaki sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü: 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16 yaşındaki sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü: 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 yaşındaki sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü: 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:30
Edirne'de 5 Nisan 2025 tarihinde Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgili E. A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni davasında bugün karar duruşması görüldü. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A. pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi. Gülden ablası Nurhan Alüzrek, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım." açıklamasında bulundu. Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" ifadelerine yer verdi.
