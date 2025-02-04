05 Şubat 2025, Çarşamba
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16 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü anlar!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 31 Ocak'ta gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen cinayet şüphelisinin çalıştığı mahalle bakkalına giden 16 yaşındaki Barış Nas, bir süre dükkânda tartıştı. Dükkânda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen genç elindeki bıçakla Nas’ı kalabalığın arasında bıçaklayıp kaçtı. Cinayet anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.