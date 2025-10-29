29 Ekim 2025, Çarşamba
16 yaşındaki çocuk genç bir genci bıçakladı
Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 16 yaşındaki Mehmet Efe K., tartıştığı 24 yaşındaki Ömer İ.’yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, zanlı çocuk olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.