16 Ekim 2024, Çarşamba
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1500 yıllık batık bazilikanın gizemi gün yüzüne çıkıyor
Amerika Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2014 yılında ‘Dünyadaki En Önemli 10 Arkeolojik Keşif’ arasında gösterilen İznik Gölü içindeki 1500 yıllık batık bazilikanın gizemli tarihi, Fransız yönetmen Pascal Guerin’in çektiği ‘İznik, Batık Gizem’ adlı belgeselle Bursalılarla buluştu.