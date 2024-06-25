25 Haziran 2024, Salı
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1,5 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü!
Bursa’nın Kestel ilçesinin kırsal Babasultan Mahallesi'nde bir evde olay meydana geldi. 1.5 yaşındaki Kadirhan K. oyun oynarken yere bırakılan kaynar su dolu çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki sıcak su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.