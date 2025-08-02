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15 yaşında at üstünde ok gibi: Tarladan Fransa’ya uzanan bir başarı hikâyesi

15 yaşında at üstünde ok gibi: Tarladan Fransa’ya uzanan bir başarı hikâyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 13:18
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İsmail Mert Yıldırım, at üzerinde ok atma sporunda kırsal şartlarda yaptığı antrenmanlarla uluslararası başarılar elde ediyor. Türk tarihine duyduğu ilgiyle bu spora başlayan genç sporcu, tarlada kurduğu parkurlarda çalışarak Fransa’daki müsabakalarda takım olarak 2’ncilik, bireyselde ise 6’ncılık derecesi kazandı. Yaklaşık 7 yıldır at binerek okçuluk yapan Yıldırım, "Bu spor sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da güç kazandırıyor. At üstünde büyümek insana özgüven veriyor" diyor.
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15 yaşında at üstünde ok gibi: Tarladan Fransa’ya uzanan bir başarı hikâyesi
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