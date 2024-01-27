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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Otomobil alevlere teslim oldu

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Giriş: 27.01.2024 23:03
Güncelleme:27.01.2024 23:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan ve zaman zaman patlamalar yaşanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması dolayısıyla köprü trafiğinde ise yoğunluk yaşandı.
Otomobil alevlere teslim oldu
Otomobil alevlere teslim oldu
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