12 Ocak 2023, Perşembe
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15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması’nın ödülleri verildi
Sultanbeyli Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yazdıkları duygu dolu mektuplarla dereceye girenler ödüllerini aldı.