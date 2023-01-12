12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması’nın ödülleri verildi

15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması’nın ödülleri verildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 16:31
Sultanbeyli Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yazdıkları duygu dolu mektuplarla dereceye girenler ödüllerini aldı.
Defalarca bıçaklanan Tuğçe hayatını kaybetti!
Defalarca bıçaklanan Tuğçe hayatını kaybetti!
15 Temmuz için duygu dolu mektuplar yazıldı
15 Temmuz için duygu dolu mektuplar yazıldı
Hatay’da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Hatay'da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu!
Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu!
Soğuğu Sibirya ile yarışıyor!
Soğuğu Sibirya ile yarışıyor!
Nasıl yapılıyorlar?
Nasıl yapılıyorlar?
Rüyasında gördüğü hazinenin peşine düştü!
Rüyasında gördüğü hazinenin peşine düştü!
Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler!
Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler!
Zerrin’in sır ölümünde yeni gelişme!
Zerrin'in sır ölümünde yeni gelişme!
Sofraların vazgeçilmezi! Vitamin dolu...
Sofraların vazgeçilmezi! Vitamin dolu...
Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı!
Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı!
Daha Fazla Video Göster