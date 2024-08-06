15 milyon liralık vurgun iddiası

Yüzlerce dairenin bulunduğu büyük sitelerde sakinlerle yönetim arasında yaşanan anlaşmazlıklara tanık oluyoruz zaman zaman. Site giderleri için toplanan büyük meblağlar söz konusu oluyor. İstanbul'da bir sitede de böyle bir isyan var. Site sakinleri, gider adı altında kendilerinden alınan paralarla vurgun yapıldığını öne sürüyor.

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