15-16 yaş arası şiddet eşiği mi? Çocuk yaşta suç oranları artıyor
Giriş: 11.09.2025 16:24
Türkiye son günlerde peş peşe gelen cinayet haberleriyle sarsıldı. Dikkat çeken nokta ise zanlıların yaşlarının 15 - 16 civarında olması. Çocuklarda şiddet eşiği nerede başlıyor, neden bu kadar genç yaşta suç oranları yükseliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan psikolog Şehadet Ekmen Peynirci aktardı.
