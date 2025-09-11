15-16 yaş arası şiddet eşiği mi? Çocuk yaşta suç oranları artıyor

Türkiye son günlerde peş peşe gelen cinayet haberleriyle sarsıldı. Dikkat çeken nokta ise zanlıların yaşlarının 15 - 16 civarında olması. Çocuklarda şiddet eşiği nerede başlıyor, neden bu kadar genç yaşta suç oranları yükseliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan psikolog Şehadet Ekmen Peynirci aktardı.

