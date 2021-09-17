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140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.09.2021 16:03
140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversitelere yapılacak ikinci yerleştirme sürecinde takvim belli oldu. ÖSYM açıklamasına göre ikinci tercih taban puanları 150 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, 140 puan alanların da ek tercih yapabileceğini duyurmuştu. 140 puan alan öğrenciler, kendileri için tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
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