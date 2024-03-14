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14 Mart Tıp Bayramı! Hatay'da sağlık çalışanları fedakarlıkla görevlerini sürdürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 16:06
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hatay'da görev yapan sağlık çalışanları büyük fedakarlıkla görevlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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