133. saatte mucizenin adı: Melisa Ülkü! Emekleyerek enkazdan çıktı

Kahramanmaraş’ta tüm Türkiye’nin dua ettiği Melissa Ülkü depremin 133. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Arama-kurtarma ekipleri enkazda yol açtı Ülkü emekleyerek dışarı çıktı ve hayata tutundu. Ülkü’nün annesini haberi yürekleri dağladı. O noktada görev yapan ve A Haber’e konuşan kurtarma görevlisi, “Biz yolunu açtık, kendisi çıktı durumu iyi” dedi.

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