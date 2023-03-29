1200 kişiye mezar olmuştu! O müteahhidin gerçek mesleği şoke etti!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin etkisinin en yoğun olduğu illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti 63 yaşındaki Hayrettin Ersoy İzmir'de yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Ersoy'un kaportacı olduğu ortaya çıktı. Ersoy'un ifadesi ise "pes" dedirtti.