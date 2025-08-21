12 saatin ardından gelen mucize! Kayıp iki çocuk nasıl bulundu?

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 21.08.2025 23:25
Dün akşam Muğla Milas’ta sekiz kişinin bulunduğu teknenin alabora olması paniğe yol açtı. Teknedeki altı kişi kısa sürede kurtarıldı. Ancak ekipler, kaybolan iki çocuğa uzun süre ulaşamadı. Arama çalışmaları sürerken umutlar tükenmek üzereydi. Yürekleri dağlayan bekleyiş, mucizeyle sonuçlandı. Kaybolan çocuklar tam 12 saat sonra sağ olarak bulundu.
