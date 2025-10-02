02 Ekim 2025, Perşembe

112’ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 13:25
Gaziantep'te 112 Acil Çağrı hattına yılın ilk 8 ayında 2 milyon 331 bin 806 çağrı düştü. Gelen çağrıların yüzde 74'ünü anons sırasında kapanan aramalar ile asılsız aramalar oluştururken sadece yüzde 26'sı asıllı gerçek çağrı olarak kayda geçti. Asılsız ihbarda bulunan 28 vatandaşa ise 15'şer bin TL idari yaptırım uygulandı.
