112’ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi

Gaziantep'te 112 Acil Çağrı hattına yılın ilk 8 ayında 2 milyon 331 bin 806 çağrı düştü. Gelen çağrıların yüzde 74'ünü anons sırasında kapanan aramalar ile asılsız aramalar oluştururken sadece yüzde 26'sı asıllı gerçek çağrı olarak kayda geçti. Asılsız ihbarda bulunan 28 vatandaşa ise 15'şer bin TL idari yaptırım uygulandı.