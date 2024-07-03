03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

11 aylık Pera bebek maganda kurbanı oldu! Düğün sahipleri gözaltına alındı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 09:40
Aydın'da düğün magandalarının silahından çıkan kurşun, annesiyle oyun oynayan 11 aylık Pera bebeği hayattan kopardı. Damat, ağabeyi, babası ve bir davetli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile güçlü yarınların teminatıdır
"Aile güçlü yarınların teminatıdır"
Pera bebek maganda kurbanı oldu!
Pera bebek maganda kurbanı oldu!
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Provokatör gazeteci Batuhan Çolak gözaltında!
Provokatör gazeteci Batuhan Çolak gözaltında!
Miras meselesinden anne ve kızları darp edildi!
Miras meselesinden anne ve kızları darp edildi!
Birbirlerini dakikalarca bıçakladılar!
Birbirlerini dakikalarca bıçakladılar!
Halk ekmek fabrikasının deposu alev alev yandı!
Halk ekmek fabrikasının deposu alev alev yandı!
Ev fiyatına tay 2 milyon TL’den alıcı buldu
Ev fiyatına tay 2 milyon TL'den alıcı buldu
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor!
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor!
AK Partili eski belediye başkanı hayatını kaybetti!
AK Partili eski belediye başkanı hayatını kaybetti!
Maganda kurşunuyla yaralandı
Maganda kurşunuyla yaralandı
Daha Fazla Video Göster