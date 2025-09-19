19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 100 şeften Afyonkarahisar'da rekor! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası
100 şeften Afyonkarahisar’da rekor! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası

100 şeften Afyonkarahisar'da rekor! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 21:12
Afyonkarahisar'da yapılan 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nde 100 şef 25 metrekarelik dev tavada bin 930 kiloluj sucuklu yumurta yaparak dünya rekoru kırdı.
100 şeften Afyonkarahisar’da rekor! Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası
Yolcu motoruyla kargo gemisi kazası sonrası Valilik’ten açıklama
Yolcu motoruyla kargo gemisi kazası sonrası Valilik'ten açıklama
İstanbul Boğazı’nda yolcu motoruyla kargo gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu motoruyla kargo gemisi çarpıştı
100 şeften Afyonkarahisar’da rekor
100 şeften Afyonkarahisar'da rekor
Elazığ’da fırtınada çatı tadilatı korkuttu
Elazığ'da fırtınada çatı tadilatı korkuttu
Bursa’da tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Bursa'da tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Alanya’da alevlerle mücadele! A Haber bölgede
Alanya'da alevlerle mücadele! A Haber bölgede
Ata mirası Karabağ kilimi!
Ata mirası Karabağ kilimi!
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri!
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri!
İsrail-Gazze sınırı yakınında protesto!
İsrail-Gazze sınırı yakınında protesto!
Top biber reçele dönüşüyor!
Top biber reçele dönüşüyor!
13 il için sarı kodlu uyarı!
13 il için sarı kodlu uyarı!
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın
Daha Fazla Video Göster