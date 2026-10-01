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Montella'dan sert ifadeler: "Sanki başka biri vardı!"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Montella'dan sert ifadeler: "Sanki başka biri vardı!"

A Milli Futbol Takımı’nda gözler, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella ve Arda, Belçika sınavına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam Montella özellikle oyuncularına gelen tepkiler ve taraftarların yoğun baskısı üzerinde durdu.

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