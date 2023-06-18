18 Haziran 2023, Pazar
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Vermem Seni Ellere 1. bölüm fragmanı | "Bir gün rüyalar da gerçek olur"
Vermem Seni Ellere'nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere'nin ilk bölüm tanıtımına "Bir gün rüyalar da gerçek olur" sözleri damga vurdu.