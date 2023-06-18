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Vermem Seni Ellere 1. bölüm fragmanı | "Bir gün rüyalar da gerçek olur"

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Giriş: 18.06.2023 12:32
Güncelleme:18.06.2023 12:33
Vermem Seni Ellere'nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere'nin ilk bölüm tanıtımına "Bir gün rüyalar da gerçek olur" sözleri damga vurdu.
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