Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Mahmut Tuncer sorusu - Sosyal medya bunu konuşuyor

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Milyoner'de tarihi bir gece yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacıya Mahmut Tuncer'in seslendirdiği ünlü türkü soruldu. Yarışmacı seyirci jokerini kullanınca Milyoner tarihinde gerçekleşmeyen bir tablo ortaya çıktı. İşte o anlar ve yarışmacılara yöneltilen tüm soruların doğru cevapları...

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