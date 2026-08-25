AVM otoparklarında “uygulama indir” dönemi! Ücretsiz otopark için kişisel veri şartı mı?

Alışveriş merkezi otoparklarında ilk 3 saatin ücretsiz olması gerektiği belirtilirken, bazı AVM'lerin farklı bir yöntem izlediği öne sürülüyor. İddiaya göre otoparkın niteliği farklı gösteriliyor ve ücretsiz kullanımdan yararlanmak isteyen sürücüler cep telefonu uygulaması indirmeye yönlendiriliyor. Uygulama üzerinden kişisel verilerin talep edilmesi ise “Bu uygulama yasal mı?” sorusunu gündeme getirdi. A Haber ekibi konuyu araştırdı ve uygulamayı yerinde görüntüledi.