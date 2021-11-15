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Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu?

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Giriş: 15.11.2021 11:00
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? Anne ve babasının ölümünden sorumlu kişinin Akif Atakul olduğunu öğrenen Kadir'in neler yapacağı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyiciler şoka uğradı. Fragmanda Kadir'in kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiği konuşulurken izleyiciler "Kadir ölüyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu? İşte haberin detayları...
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu?
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu?
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