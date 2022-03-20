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İstanbul'da içme suyunu bekleyen büyük tehlike!

İHA
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Giriş: 20.03.2022 11:57
Mart ayında da etkisini sürdüren kar yağışı bereketiyle geldi ancak şimdi de yeni bir tehlike ortaya çıktı. Yüzde 80.69 doluluk oranına ulaşan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı.
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