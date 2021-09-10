Cansız bedeni bulunan Ahmet Çetin'in arkadaşından Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı açıklamalar

ATV'de yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yakınları tarafından kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Öte yandan cansız bulanan genç adamın arkadaşı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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