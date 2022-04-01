ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor.

Yapımını Limon Film'in, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken "Hakim" dizisi için geri sayım başladı. 4 Nisan Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak "Hakim" dizisinin konusu ne? "Hakim" dizisinde hangi oyuncular rol alıyor?