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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor.

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Giriş: 01.04.2022 17:05
Yapımını Limon Film'in, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken "Hakim" dizisi için geri sayım başladı. 4 Nisan Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak "Hakim" dizisinin konusu ne? "Hakim" dizisinde hangi oyuncular rol alıyor?
Hakim dizisi pazartesi başlıyor
Hakim dizisi pazartesi başlıyor
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