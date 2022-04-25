A Haber 11 yaşında… 11 yılda neler yapıldı? A Haber nedir? İzleyenler anlattı

11 yıl önce bugün en doğru haberi, en sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak üzere yayın hayatına başladık ve tam 11 yıldır büyük habercilik başarılarına imza atarak Türk milletinin haber alma özgürlüğü için sizlerin evine konuk olduk. A Haber bugün 11. yaşını kutluyor. Türkiye ve dünya için hayatı önem taşıyan gelişmeleri en hızlı ve en doğru şekilde sizlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Darbe girişimleri, terör saldırıları, ülkemizi gururlandıran şampiyonluklar... Yani iyi ve kötü ne olduysa bu ekranda sizlerle buluştu. 15 Temmuz 2016'da demokrasinin bir neferi olduk ve milletin yanında yer aldık. İşte A Haber nedir, A Haber ne demektir, A Haber olmasaydı neler olurdu sorularına yanıt veren analiz haberimiz...

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