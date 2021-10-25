25 Ekim 2021, Pazartesi
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3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi! Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. Finans konusunda öğrencilerine dersler veren Özkılınç'ın elendiği soru ağızları açık bıraktı. Özkılınç'ın özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatmasına rağmen 1 dakika 11 saniyede elenmesi dikkat çekti. İşte Milyoner tarihine geçen o olay...