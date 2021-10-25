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3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi! Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.10.2021 01:34
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. Finans konusunda öğrencilerine dersler veren Özkılınç'ın elendiği soru ağızları açık bıraktı. Özkılınç'ın özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatmasına rağmen 1 dakika 11 saniyede elenmesi dikkat çekti. İşte Milyoner tarihine geçen o olay...

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3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
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