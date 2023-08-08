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Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu

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Giriş: 08.08.2023 15:48
Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan yerleşkesinde kurulan şarj istasyonu elektrikli araçların güneş ve rüzgar enerjisiyle şarj edilme imkanı sunuyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede iki araç aynı anda şarj edilebiliyor.
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Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu
Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu
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