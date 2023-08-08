Yenilenebilir enerji destekli şarj istasyonu

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan yerleşkesinde kurulan şarj istasyonu elektrikli araçların güneş ve rüzgar enerjisiyle şarj edilme imkanı sunuyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede iki araç aynı anda şarj edilebiliyor.

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