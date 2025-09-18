18 Eylül 2025, Perşembe
Yapay zeka veri merkezi su ile çalışıyor! Her 50 soruda yarım litre su tüketiyor
Yapay zeka sorulan her 50 soruda yarım litre su tüketiyor. Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri sadece elektrikle değil, aynı zamanda suyla da çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan bilişim uzmanı Ali Murat Kırık anlattı.