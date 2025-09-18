Yapay zeka veri merkezi su ile çalışıyor! Her 50 soruda yarım litre su tüketiyor

Yapay zeka sorulan her 50 soruda yarım litre su tüketiyor. Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri sadece elektrikle değil, aynı zamanda suyla da çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan bilişim uzmanı Ali Murat Kırık anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN